Il giovane pilota lucchese è atteso in ben tre campionati, con 23 gare. Confermato nel mondiale Endurance con il Gulf Racing su Porsche 911 ...... Assistente 2: Oliver Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo) Casteggio - Assago (Arbitro:... Pietro De Battista di Lecco; Assistente 1: Alessandrodi Busto Arsizio; Assistente 2: Gianluca ...

Riccardo Pera in pista Quante sfide all’orizzonte LA NAZIONE

Al via gli interventi al campanile della chiesa LA NAZIONE

Il centro vaccinazioni anti-Covid si trasferisce a Capannori LA NAZIONE

Scontro con auto, il furgone resta in bilico sul guard-rail LA NAZIONE

Altare restaurato con le donazioni di 23 paesani LA NAZIONE

Il giovane pilota lucchese è atteso in ben tre campionati, con 23 gare. Confermato nel mondiale Endurance con il Gulf Racing su Porsche 911 RSR.Dopo due anni consecutivi di rinvio causa Covid, si è finalmente svolta la gara di sci tra le Società di Contrada “Per Slalom e per Amore” giunta alla 29ª edizione, organizzata come sempre dallo Sci C ...