Resta con me streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (Di domenica 26 febbraio 2023) Stasera, domenica 26 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un'idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Resta con me streaming live Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming.

