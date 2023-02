Resta con Me non si ferma, la fiction con Francesco Arca in onda con la seconda puntata oggi (Di domenica 26 febbraio 2023) Resta con Me non si ferma e in questo lungo fine settimana dedicato a Maurizio Costanzo e al suo ricordo, la fiction di Rai1 tornerà a splendere regalando un po’ di spensieratezza al pubblico colpito dalla morte del giornalista. Francesco Arca e i suoi torneranno ad occupare il prime time della rete ammiraglia Rai dopo il successo della scorsa settimana cercando di mettere insieme nuovi pezzi dell’intricato puzzle al centro della trama. Ad andare in onda oggi, 26 febbraio, sarà la seconda puntata di Resta con Me in cui il vicequestore Scudiero è impegnato in una nuova indagine quando una ragazza viene trovata morta dopo un addio al nubilato. Ad occuparsi dell’indagine sono Salvatore Ciullo e Linda Fiore, i nuovi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 febbraio 2023)con Me non sie in questo lungo fine settimana dedicato a Maurizio Costanzo e al suo ricordo, ladi Rai1 tornerà a splendere regalando un po’ di spensieratezza al pubblico colpito dalla morte del giornalista.e i suoi torneranno ad occupare il prime time della rete ammiraglia Rai dopo il successo della scorsa settimana cercando di mettere insieme nuovi pezzi dell’intricato puzzle al centro della trama. Ad andare in, 26 febbraio, sarà la secdicon Me in cui il vicequestore Scudiero è impegnato in una nuova indagine quando una ragazza viene trovata morta dopo un addio al nubilato. Ad occuparsi dell’indagine sono Salvatore Ciullo e Linda Fiore, i nuovi ...

