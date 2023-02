Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (Di domenica 26 febbraio 2023) Stasera, domenica 26 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Alessandro troverà Salvatore Ciullo e Linda Fiore e subito sarà al fianco loro per capire cosa ne è stato di una ragazza, morta subito dopo un addio al nubilato. Questo caso, però, non distrarrà Alessandro dallo stare anche sulle tracce della banda della “lancia termica. Il personaggio interpretato da Francesco ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Stasera, domenica 26 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladicon me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Alessandro troverà Salvatore Ciullo e Linda Fiore e subito sarà al fianco loro per capire cosa ne è stato di una ragazza, morta subito dopo un addio al nubilato. Questo caso, però, non distrarrà Alessandro dallo stare anche sulle traccebanda“lancia termica. Il personaggio interpretato da Francesco ...

