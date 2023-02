Resta con me: le anticipazioni della seconda puntata (Di domenica 26 febbraio 2023) Il vice questore Scudieri ha cambiato squadra, passando all’Unità di intervento speciale, ma continua ad essere ossessionato dalla “banda della lancia termica”. La fuga del piccolo Diego però cambia tutto e, improvvisamente, recupera il dialogo con la ex moglie: insieme si mettono sulle sue tracce, decisi a riportarlo a casa. Comincia così la seconda puntata di Resta con me, la serie di Rai1 con Francesco Arca e Laura Adriani, ideata da Maurizio De Giovanni e realizzata dal produttore di Montalbano, Carlo Degli Esposti, che la settimana scorsa ha debuttato con buon ascolti. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 26 febbraio. Resta con me, le anticipazioni della seconda puntata All’Unità di intervento speciale, ... Leggi su panorama (Di domenica 26 febbraio 2023) Il vice questore Scudieri ha cambiato squadra, passando all’Unità di intervento speciale, ma continua ad essere ossessionato dalla “bandalancia termica”. La fuga del piccolo Diego però cambia tutto e, improvvisamente, recupera il dialogo con la ex moglie: insieme si mettono sulle sue tracce, decisi a riportarlo a casa. Comincia così ladicon me, la serie di Rai1 con Francesco Arca e Laura Adriani, ideata da Maurizio De Giovanni e realizzata dal produttore di Montalbano, Carlo Degli Esposti, che la settimana scorsa ha debuttato con buon ascolti. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 26 febbraio.con me, leAll’Unità di intervento speciale, ...

