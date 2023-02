Resta con me: la nostra intervista alla protagonista femminile Laura Adriani (Di domenica 26 febbraio 2023) Nella serie Rai in otto puntate Resta con me, Laura Adriani è Paola, la moglie del poliziotto con il volto di Francesco Arca. Abbiamo avuto il piacere di intervistare l'attrice, bella in nero di un'assolata giornata invernale. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 febbraio 2023) Nella serie Rai in otto puntatecon me,è Paola, la moglie del poliziotto con il volto di Francesco Arca. Abbiamo avuto il piacere dire l'attrice, bella in nero di un'assolata giornata invernale.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Resta da vedere se la Procura Federale deciderà di accorpare per questioni di tempo i due filoni rimanenti, le “man… - carlolaudisa : Quando il calcio operaio (tutto italiano) andò in Paradiso. Il #Perugia ‘78-‘79 imbattuto in Serie A resta il mirac… - GuidaTVPlus : 26-02-2023 21:25 #Rai1 Resta con me - S1E3 #Crimini&misfatti,poliziesco,indivisa #Azione&avventura,fictionitaliana - Francesco_vallu : RT @Alessandroad05: È ma vincere con il Bologna è facile, abbiamo giocato pure male, che schifezza...Piano piano i fatti vi stanno demolend… - AlessandroGeng1 : @newyorker01 Povero Maurizio che è andato. E povera Maria che resta a interagire con la feccia umana. -