Resta con me, anticipazioni terza puntata: trama episodi domenica 5 marzo 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) Se ne parlava da tempo, ma ora è già un successo Resta con me, la serie tv di Rai 1 che vede tra i protagonisti l’attore Francesco Arca, nei panni del poliziotto Alessandro Scudieri. Sullo sfondo la meravigliosa città di Napoli, al centro della fiction una banda da fermare, tra furti, rapine, omicidi. E storie d’amore che si intrecciano. Ma cosa succederà nella terza puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda domenica 5 marzo in prima serata, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus? Cosa è successo nelle prime puntate di Resta con me Nelle prime puntate abbiamo visto il poliziotto Scudieri indagare su una banda e sull’omicidio del suo amico Gennaro, papà di Diego. Per via di queste indagini, però, il rapporto con la moglie si incrina, giorno dopo giorno, fino a quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Se ne parlava da tempo, ma ora è già un successocon me, la serie tv di Rai 1 che vede tra i protagonisti l’attore Francesco Arca, nei panni del poliziotto Alessandro Scudieri. Sullo sfondo la meravigliosa città di Napoli, al centro della fiction una banda da fermare, tra furti, rapine, omicidi. E storie d’amore che si intrecciano. Ma cosa succederà nella, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in ondain prima serata, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus? Cosa è successo nelle prime puntate dicon me Nelle prime puntate abbiamo visto il poliziotto Scudieri indagare su una banda e sull’omicidio del suo amico Gennaro, papà di Diego. Per via di queste indagini, però, il rapporto con la moglie si incrina, giorno dopo giorno, fino a quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Resta da vedere se la Procura Federale deciderà di accorpare per questioni di tempo i due filoni rimanenti, le “man… - carlolaudisa : Quando il calcio operaio (tutto italiano) andò in Paradiso. Il #Perugia ‘78-‘79 imbattuto in Serie A resta il mirac… - Gianni2The : RT @LazioWomen: La Lazio Women ha vinto 1-0 con la Ternana, vittoria importantissima, che fa restare le biancocelesti in resta alta classif… - carlopalomar : RT @CorriereCitta: Resta con me, anticipazioni terza puntata: trama episodi domenica 5 marzo 2023 #restaconme - sportli26181512 : #Ligue1, il #Psg saluta e se ne va: #Mbappé e #Messi distruggono il #Marsiglia: Lo scontro al vertice della 25ª gio… -