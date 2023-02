Resta con Me: anticipazioni terza puntata di domenica 5 marzo 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) Francesco Arca 1×05 – 1×06 – Una madre disperata minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori ma Linda riesce a evitare la tragedia. Alessandro e Paola, alleati nella gestione del caso, si riavvicinano ma l’intesa dura il tempo di una notte: lei non è ancora pronta a ricominciare. Intanto al porto viene rubata una bisarca carica di veicoli e nelle immagini delle telecamere di sicurezza Scudieri sembra riconoscere la donna misteriosa vista al ristorante il giorno della sparatoria e si convince che la “Banda della lancia termica” sia coinvolta. Inizia la caccia al basista e al tempo stesso la collaborazione fra l’UDIN e la vecchia squadra di Alessandro, ora guidata dal collega e amico d’infanzia Marco Palma. Ma la banda riesce a batterli sul tempo Ascolti: Resta con Me: anticipazioni seconda puntata di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 febbraio 2023) Francesco Arca 1×05 – 1×06 – Una madre disperata minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori ma Linda riesce a evitare la tragedia. Alessandro e Paola, alleati nella gestione del caso, si riavvicinano ma l’intesa dura il tempo di una notte: lei non è ancora pronta a ricominciare. Intanto al porto viene rubata una bisarca carica di veicoli e nelle immagini delle telecamere di sicurezza Scudieri sembra riconoscere la donna misteriosa vista al ristorante il giorno della sparatoria e si convince che la “Banda della lancia termica” sia coinvolta. Inizia la caccia al basista e al tempo stesso la collaborazione fra l’UDIN e la vecchia squadra di Alessandro, ora guidata dal collega e amico d’infanzia Marco Palma. Ma la banda riesce a batterli sul tempo Ascolti:con Me:secondadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Resta da vedere se la Procura Federale deciderà di accorpare per questioni di tempo i due filoni rimanenti, le “man… - carlolaudisa : Quando il calcio operaio (tutto italiano) andò in Paradiso. Il #Perugia ‘78-‘79 imbattuto in Serie A resta il mirac… - Gianni2The : RT @LazioWomen: La Lazio Women ha vinto 1-0 con la Ternana, vittoria importantissima, che fa restare le biancocelesti in resta alta classif… - carlopalomar : RT @CorriereCitta: Resta con me, anticipazioni terza puntata: trama episodi domenica 5 marzo 2023 #restaconme - sportli26181512 : #Ligue1, il #Psg saluta e se ne va: #Mbappé e #Messi distruggono il #Marsiglia: Lo scontro al vertice della 25ª gio… -