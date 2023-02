Resta con me, anticipazioni seconda puntata: trama episodi stasera domenica 26 febbraio 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) In molti la stava aspettando e Resta con me, nuova fiction di Rai 1 con Francesco Arca come protagonista, è già un successo. Sullo sfondo la meravigliosa Napoli, lì dove si intrecciano storie d’amore, riscatto e criminalità. Ma cosa vedremo nella seconda puntata della serie tv, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda stasera, domenica 26 febbraio, a partire dalle 21.20 circa, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus? Cosa è successo nella prima puntata di Resta con me su Rai 1 Francesco Arca è il vicequestore in forza alla Mobile di Napoli Alessandro Scudieri. La sua è una vita apparentemente tranquilla: una moglie che lo ama, il primo figlio che sta per arrivare, le soddisfazioni professionali non mancano. Una serenità che viene stravolta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) In molti la stava aspettando econ me, nuova fiction di Rai 1 con Francesco Arca come protagonista, è già un successo. Sullo sfondo la meravigliosa Napoli, lì dove si intrecciano storie d’amore, riscatto e criminalità. Ma cosa vedremo nelladella serie tv, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda26, a partire dalle 21.20 circa, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus? Cosa è successo nella primadicon me su Rai 1 Francesco Arca è il vicequestore in forza alla Mobile di Napoli Alessandro Scudieri. La sua è una vita apparentemente tranquilla: una moglie che lo ama, il primo figlio che sta per arrivare, le soddisfazioni professionali non mancano. Una serenità che viene stravolta ...

