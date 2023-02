Resta con me: anticipazioni 5 marzo (Di domenica 26 febbraio 2023) Cosa accadrà nel corso della terza puntata di Resta con me, la Serie TV targata Rai 1 con protagonista Francesco Arca? Le anticipazioni rivelano che la puntata che andrà in onda domenica 5 marzo, vedrà l’attenzione focalizzarsi su Paola e Alessandro che nuovamente si lasceranno andare alla passione. La felicità dei due durerà però ben poco, presto infatti si ritroveranno ai ferri corti. Scopriamo qualche spoiler in più sul nuovo appuntamento. Resta con me, Paola e Alessandro in intimità Gli spoileri inerenti alla terza puntata di Resta con me, che andrà in onda domenica 5 marzo 2023, rivelano che al centro dell’attenzione ci saranno le sorti di una madre disperata. La situazione rischierà di prendere una piega totalmente inaspettata, grazie all’intervento di Linda però verrà evitato il ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 febbraio 2023) Cosa accadrà nel corso della terza puntata dicon me, la Serie TV targata Rai 1 con protagonista Francesco Arca? Lerivelano che la puntata che andrà in onda domenica 5, vedrà l’attenzione focalizzarsi su Paola e Alessandro che nuovamente si lasceranno andare alla passione. La felicità dei due durerà però ben poco, presto infatti si ritroveranno ai ferri corti. Scopriamo qualche spoiler in più sul nuovo appuntamento.con me, Paola e Alessandro in intimità Gli spoileri inerenti alla terza puntata dicon me, che andrà in onda domenica 52023, rivelano che al centro dell’attenzione ci saranno le sorti di una madre disperata. La situazione rischierà di prendere una piega totalmente inaspettata, grazie all’intervento di Linda però verrà evitato il ...

