Regionali: in Fvg depositate 13 liste per 4 candidati (Di domenica 26 febbraio 2023) Con la presentazione questa mattina, pochissimi minuti prima della chiusura, di Insieme liberi, all'Ufficio elettorale della Regione Fvg, a Udine, si è conclusa la fase di deposito delle liste per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Con la presentazione questa mattina, pochissimi minuti prima della chiusura, di Insieme liberi, all'Ufficio elettorale della Regione Fvg, a Udine, si è conclusa la fase di deposito delleper le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Si è conclusa la consultazione degli iscritti residenti in Friuli Venezia Giulia per votare le proposte di autocand… - FGuardiella : Regionali: in Fvg depositate 13 liste per 4 candidati - Ansa_Fvg : Regionali: in Fvg depositate 13 liste per 4 candidati. Elezioni in aprile. Tra i nomi, torna il medico Andolina… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: A meno di sorprese nel corso delle verifiche, è composto il puzzle della scheda elettorale per le Regionali FVG del 2 e 3 Ap… - TgrRaiFVG : A meno di sorprese nel corso delle verifiche, è composto il puzzle della scheda elettorale per le Regionali FVG del… -