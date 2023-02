Razzismo in diretta, vergogna prima di Brescia-Bari: “Siete italiani?” (VIDEO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Razzismo territoriale in Italia esiste ed è un fenomeno sempre più dilagante. In quasi tutti gli stadi d’Italia ne sono vittima i napoletani, non solo quando la squadra partenopea è impegnata in campo. Spesso è infatti capitato che in gare, in cui il Napoli non giocasse, dagli spalti partissero cori inneggianti il Vesuvio o di discriminazione territoriale. Un malcostume tutto italiano che viene vissuto con lo stesso sdegno anche in altre parti d’Italia. Razzismo territoriale in diretta con il giornalista Luca Guerra L’ultimo episodio, davvero increscioso, riguarda il giornalista Luca Guerra, cronista per Passione Bari Radio Selene e impegnato nello scorso weekend allo stadio Rigamonti per Brescia-Bari. Come si può vedere su un VIDEO diffuso sui social dalla ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilterritoriale in Italia esiste ed è un fenomeno sempre più dilagante. In quasi tutti gli stadi d’Italia ne sono vittima i napoletani, non solo quando la squadra partenopea è impegnata in campo. Spesso è infatti capitato che in gare, in cui il Napoli non giocasse, dagli spalti partissero cori inneggianti il Vesuvio o di discriminazione territoriale. Un malcostume tutto italiano che viene vissuto con lo stesso sdegno anche in altre parti d’Italia.territoriale incon il giornalista Luca Guerra L’ultimo episodio, davvero increscioso, riguarda il giornalista Luca Guerra, cronista per PassioneRadio Selene e impegnato nello scorso weekend allo stadio Rigamonti per. Come si può vedere su undiffuso sui social dalla ...

