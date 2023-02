Questo Napoli da leggenda non ha avversari (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Napoli scende con gli occhiali da fabbro al Castellani e vince l’ennesima partita nella quale il risultato non è mai stato in discussione. Osimhen e compagni mostrano una superiorità tale da giocare l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica, senza che Questo fattore modifichi minimamente l’inerzia di un match tutto vissuto nella metà campo avversaria, andato in archivio senza un intervento di Meret negli highlights. Ha una grandissima sfortuna questa squadra così forte anche mentalmente da non conoscere cali di concentrazione nemmeno dopo una storica notte europea: non ha un avversario che le stia in qualche modo dietro, in modo tale da aggiungere, settimana dopo settimana, quel brivido di adrenalina alla soddisfazione dell’ennesima vittoria. Ogni eroe ha bisogno di un grande nemico da sconfiggere per rendere le sue ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilscende con gli occhiali da fabbro al Castellani e vince l’ennesima partita nella quale il risultato non è mai stato in discussione. Osimhen e compagni mostrano una superiorità tale da giocare l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica, senza chefattore modifichi minimamente l’inerzia di un match tutto vissuto nella metà campoa, andato in archivio senza un intervento di Meret negli highlights. Ha una grandissima sfortuna questa squadra così forte anche mentalmente da non conoscere cali di concentrazione nemmeno dopo una storica notte europea: non ha uno che le stia in qualche modo dietro, in modo tale da aggiungere, settimana dopo settimana, quel brivido di adrenalina alla soddisfazione dell’ennesima vittoria. Ogni eroe ha bisogno di un grande nemico da sconfiggere per rendere le sue ...

