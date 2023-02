"Questa non è una tragedia". Ong, attacco alla Meloni: la frase choc che indigna (Di domenica 26 febbraio 2023) Le Ong sono pronte a dare battaglia contro il governo speculando sui morti in mare dopo il naufragio davanti alle coste di Crotone. Un minuto dopo il naufragio, quando ancora si cercavano i dispersi è cominciato il bombardamento delle organizzazioni non governative che hanno puntato il dito contro l'esecutivo per il varo del nuovo decreto flussi convertito in legge. "30 morti tra cui alcuni bambini. Fermare, bloccare e ostacolare il lavoro delle Ong avrà un solo effetto: la morte di persone vulnerabili lasciate senza soccorsi", ha subito twittato Open Arms. A rimorchio è arrivato anche Angelo Bonelli dei Verdi che ha usato la tragedia per colpire il governo: "Questo ulteriore naufragio pesa sulla coscienza delle istituzioni europee e del governo italiano. I decreti sulle ONG approvati dal governo Meloni ostacolano i salvataggi in mare". E lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Le Ong sono pronte a dare battaglia contro il governo speculando sui morti in mare dopo il naufragio davanti alle coste di Crotone. Un minuto dopo il naufragio, quando ancora si cercavano i dispersi è cominciato il bombardamento delle organizzazioni non governative che hanno puntato il dito contro l'esecutivo per il varo del nuovo decreto flussi convertito in legge. "30 morti tra cui alcuni bambini. Fermare, bloccare e ostacolare il lavoro delle Ong avrà un solo effetto: la morte di persone vulnerabili lasciate senza soccorsi", ha subito twittato Open Arms. A rimorchio è arrivato anche Angelo Bonelli dei Verdi che ha usato laper colpire il governo: "Questo ulteriore naufragio pesa sulla coscienza delle istituzioni europee e del governo italiano. I decreti sulle ONG approvati dal governoostacolano i salvataggi in mare". E lo ...

