«Quella volta che ho abbracciato Rummenigge…»

Per la rubrica Italiani, oggi il Corriere della Sera intervista Emanuela Folliero, per anni il "volto" ufficiale di Rete 4. Ricordando i suoi primi lavori c'è anche un po' di calcio: «Mentre frequentavo il liceo artistico ho cominciato a distribuire volantini sui pattini a rotelle: facevo parte dei Roller Project, percorrevamo il tratto di strada da San Babila a Loreto attaccandoci alle macchine. Avendo fatto pattinaggio artistico me la cavavo. Una volta però sono andata contro una vetrina e ho abbracciato un tipo, Rummenigge…».

