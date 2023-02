Quaresima: i consigli di Papa Francesco per lottare contro le tentazioni del diavolo (Di domenica 26 febbraio 2023) Città del Vaticano – Come lottare contro il diavolo e le sue tentazioni? Affacciato su una piazza San Pietro sferzata dalla pioggia e gremita da migliaia di fedeli in occasione dell’Angelus domenicale, Papa Francesco dà alcuni consigli ai credenti. Il Vangelo di questa prima Domenica di Quaresima, fa notare il Pontefice, “ci presenta Gesù nel deserto tentato dal diavolo. diavolo significa ‘divisore’. Il diavolo vuol sempre creare divisione, ed è ciò che si propone anche tentando Gesù”. L’obiettivo del demonio è quello di “dividere Gesù dal Padre e distoglierlo dalla sua missione di unità per noi. Divide sempre”. Il diavolo, spiega Papa Bergoglio, cerca di instillare in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 febbraio 2023) Città del Vaticano – Comeile le sue? Affacciato su una piazza San Pietro sferzata dalla pioggia e gremita da migliaia di fedeli in occasione dell’Angelus domenicale,dà alcuniai credenti. Il Vangelo di questa prima Domenica di, fa notare il Pontefice, “ci presenta Gesù nel deserto tentato dalsignifica ‘divisore’. Ilvuol sempre creare divisione, ed è ciò che si propone anche tentando Gesù”. L’obiettivo del demonio è quello di “dividere Gesù dal Padre e distoglierlo dalla sua missione di unità per noi. Divide sempre”. Il, spiegaBergoglio, cerca di instillare in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Quaresima: i consigli di Papa Francesco per lottare contro le tentazioni del diavolo - angelo_perfetti : Quaresima: i consigli di Papa Francesco per lottare contro le tentazioni del diavolo - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: BUONA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA! ? ?? Preghiera per questa domenica: - CiaoKarol : BUONA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA! ? ?? Preghiera per questa domenica: - Luciano39420470 : RT @Luciano39420470: -