Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia con la vittoria a Crans-Montana? Montepremi e cifre (Di domenica 26 febbraio 2023) Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Crans-Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è imposta sulla pista svizzera con il tempo di 1:26.81, mettendo in fila tutte le avversarie a partire da Federica Brignone e dalla norvegese Ragnhild Mowinckel. L’azzurra si è prontamente riscattata dopo la delusione maturata un paio di settimane fa ai Mondiali, quando un’inforcata nel finale la privò di una possibile medaglia d’oro. Si tratta della quinta affermazione stagionale per Sofia Goggia dopo la doppietta in discesa Lake Louise, il sigillo di St. Moritz e la festa a Cortina d’Ampezzo, grazie alla quale ha allungato in testa alla classifica di specialità e ha messo un’enorme ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023)ha vinto la discesa libera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è imposta sulla pista svizzera con il tempo di 1:26.81, mettendo in fila tutte le avversarie a partire da Federica Brignone e dalla norvegese Ragnhild Mowinckel. L’azzurra si è prontamente riscattata dopo la delusione maturata un paio di settimane fa ai Mondiali, quando un’inforcata nel finale la privò di una possibile medaglia d’oro. Si tratta della quinta affermazione stagionale perdopo la doppietta in discesa Lake Louise, il sigillo di St. Moritz e la festa a Cortina d’Ampezzo, grazie alla quale ha allungato in testa alla classifica di specialità e ha messo un’enorme ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : L’assoluzione di Berlusconi è un monito. Quanti soldi pubblici sono stati impiegati in intercettazioni e pedinament… - ultimora_pol : Canapa Mundi, Rachele #Scarpa ha depositato un’interrogazione parlamentare per sapere quanti agenti sono stati impi… - FreddoniM : RT @CavBiancoNero3: La Juventus è il male del calcio e le plusvalenze le faceva solo lei, ok, però farei sommessamente notare quanti soldi… - GekoLab : @mauroberruto Ha omesso, non si può fare politica di sinistra ...quella di destra è bene accetta...ma andassero a c… - gianlucavumbaca : La notizia della vincita milionaria al #superenalotto la conosciamo tutti. Ma qualcuno ha saputo di quanti soldi ha… -