Quante posizioni ha guadagnato Camila Giorgi nel ranking WTA? Ritorno in top50: e se vince a Merida… (Di domenica 26 febbraio 2023) Questa è la Camila Giorgi che ci piace vedere. La tennista marchigiana è tornata ad esprimere il suo gioco migliore durante il torneo WTA di Merida e può togliersi ora la soddisfazione di scrivere il suo nome come quello della prima vincitrice assoluta sul cemento dello Yucatan. E la classifica torna a sorriderle. Ad inizio settimana numero 68 del ranking mondiale, Camila ha compiuto un passo avanti non indifferente. Grazie al suo cammino in Messico, l’azzurra è rientrata virtualmente in top 50: grazie ai 179 punti conquistati, Giorgi sarà almeno numero 49 in classifica domani, indipendentemente dal risultato della sfida di questa notte con Rebecca Peterson. Ma il successo finale, oltre a rappresentare il quarto trofeo alzato al cielo nella sua carriera, significherebbe tornare almeno ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Questa è lache ci piace vedere. La tennista marchigiana è tornata ad esprimere il suo gioco migliore durante il torneodi Merida e può togliersi ora la soddisfazione di scrivere il suo nome come quello della prima vincitrice assoluta sul cemento dello Yucatan. E la classifica torna a sorriderle. Ad inizio settimana numero 68 delmondiale,ha compiuto un passo avanti non indifferente. Grazie al suo cammino in Messico, l’azzurra è rientrata virtualmente in top 50: grazie ai 179 punti conquistati,sarà almeno numero 49 in classifica domani, indipendentemente dal risultato della sfida di questa notte con Rebecca Peterson. Ma il successo finale, oltre a rappresentare il quarto trofeo alzato al cielo nella sua carriera, significherebbe tornare almeno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Quante posizioni guadagna Camila Giorgi a Merida? Top50 vicina - DeviLsLawyer_ : @JackTerron chi non fa non sbaglia… sai quante posizioni evito di esprimere io perché dovrei documentarmi di più e… - Enzo51387079 : Meli una vita passata a fare la ruffiana ( in particolare Renzi il bomba ) è la dimostrazione di come è messa l'inf… - infoitsport : Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel ranking ATP con la finale a Montpellier? La nuova classifica - OA_Sport : Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel ranking ATP con la finale a Montpellier? La nuova classifica - -