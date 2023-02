Quando si sono sposati Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? (Di domenica 26 febbraio 2023) Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono sposati sul Comune di Roma in piena estate, ovvero il 28 agosto 1995. Il noto giornalista Mediaset, conduttore del celebre e storico “Maurizio Costanzo Show” e la conduttrice pavese, che al tempo metteva i primi passi nel mondo dello spettacolo e della televisione fino allora sconosciuto, erano fidanzati già da qualche anno, dalla fine cioè del matrimonio tra Costanzo e l’ex compagna Marta Flavi, anche lei conduttrice di Canale 5 con “Agenzia matrimoniale”. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: Quando, dove e con che rito si è celebrato il loro matrimonio Maria De Filippi e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 febbraio 2023)Desisul Comune di Roma in piena estate, ovvero il 28 agosto 1995. Il noto giornalista Mediaset, conduttore del celebre e storico “Show” e la conduttrice pavese, che al tempo metteva i primi passi nel mondo dello spettacolo e della televisione fino allora sconosciuto, erano fidanzati già da qualche anno, dalla fine cioè del matrimonio trae l’ex compagna Marta Flavi, anche lei conduttrice di Canale 5 con “Agenzia matrimoniale”.De, dove e con che rito si è celebrato il loro matrimonioDee ...

