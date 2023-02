Quando si registra la scelta di Federico Nicotera? Anticipazioni puntata Uomini e Donne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 febbraio 2023)prossimezioni: ancora rinviata ladi. La morte di Maurizio Costanzo, che ha modificato i palinsesti Mediaset, ha avuto effetti anche sulle date delle prossimezioni del dating show condotto da Maria De Filippi.diCome anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram “classicoeover”, lezioni in programma lunedì 27 e martedì 28 febbraio sono rinviate a data da destinarsi. Il 27 febbraio è giorno in cui si svolgeranno i funerali di Costanzo presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, motivo per il quale non ci sarà spazio per alcuna ...