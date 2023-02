Quando ritorna in onda Uomini e Donne? Data prossima puntata e anticipazioni (Di domenica 26 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizio Costanzo ha sconvolto l’Italia e la redazione di Mediaset ha reso subito noto uno sconvolgimento del palinsesto per mandare in onda alcuni servizi speciali sulla sua scomparsa. Sono stati temporaneamente cancellati alcuni programmi di punta come Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici. La domanda che tutti si fanno adesso è: Quando ritorna in onda Uomini e Donne? Ecco la Data e tutte le anticipazioni. Uomini e Donne torna in onda martedì 28 febbraio? Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti e amati della Mediaset ed è condotto proprio da Maria De Filippi, la moglie ormai vedova, di Maurizio Costanzo. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizio Costanzo ha sconvolto l’Italia e la redazione di Mediaset ha reso subito noto uno sconvolgimento del palinsesto per mandare inalcuni servizi speciali sulla sua scomparsa. Sono stati temporaneamente cancellati alcuni programmi di punta come, C’è Posta per Te e Amici. La domanda che tutti si fanno adesso è:in? Ecco lae tutte letorna inmartedì 28 febbraio?è uno dei programmi più seguiti e amati della Mediaset ed è condotto proprio da Maria De Filippi, la moglie ormai vedova, di Maurizio Costanzo. Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Quando ritorna in onda Uomini e Donne? Data prossima puntata e anticipazioni #uominiedonne - MTaebnia : RT @a_saba78: #AfganKadinlarlaDayanismaya La più giovane è solo una bambina mentre piange sorride quando infine saluta. Ora qui voglio dir… - a_saba78 : RT @a_saba78: #AfganKadinlarlaDayanismaya La più giovane è solo una bambina mentre piange sorride quando infine saluta. Ora qui voglio dir… - VisitsAngel : RT @a_saba78: #AfganKadinlarlaDayanismaya La più giovane è solo una bambina mentre piange sorride quando infine saluta. Ora qui voglio dir… - daniele77250845 : @ConteZero76 @janavel7 Non posso risponderti perché per farlo dovresti conoscere cosa siano gli scaglioni irpef, qu… -