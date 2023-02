Quando ritorna in onda Amici 22? Data della prossima puntata dopo la morte di Maurizio Costanzo (Di domenica 26 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo, grande giornalista, conduttore e re dei talk show, ha scosso l’Italia intera e ha inevitabilmente stravolto i palinsesti Mediaset. Già da venerdì pomeriggio, infatti, i telespettatori hanno dovuto fare i conti con alcuni cambiamenti: niente Uomini e Donne su Canale 5, nulla da fare per C’è Posta per Te e Amici, tutti programmi condotti dalla moglie Maria De Filippi. Nonostante le puntate siano registrate, Mediaset ha deciso di posticipare tutto per rispetto e per ricordare Costanzo con delle serate speciali interamente dedicate a lui e alla sua carriera. Ora, però, il pubblico è curioso e vuole sapere Quando ritorneranno in onda quelle trasmissioni della De Filippi tanto amate, da Amici a Uomini e Donne, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Ladi, grande giornalista, conduttore e re dei talk show, ha scosso l’Italia intera e ha inevitabilmente stravolto i palinsesti Mediaset. Già da venerdì pomeriggio, infatti, i telespettatori hanno dovuto fare i conti con alcuni cambiamenti: niente Uomini e Donne su Canale 5, nulla da fare per C’è Posta per Te e, tutti programmi condotti dalla moglie Maria De Filippi. Nonostante le puntate siano registrate, Mediaset ha deciso di posticipare tutto per rispetto e per ricordarecon delle serate speciali interamente dedicate a lui e alla sua carriera. Ora, però, il pubblico è curioso e vuole sapereritorneranno inquelle trasmissioniDe Filippi tanto amate, daa Uomini e Donne, ...

