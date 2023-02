Quando riprende Uomini e Donne dopo la morte di Maurizio Costanzo? (Di domenica 26 febbraio 2023) Il dating show condotto da Maria De Filippi non andrà in onda neanche domani, lunedì 27 febbraio, per lasciare spazio ai funerali di Maurizio Costanzo, che saranno trasmessi in diretta tv proprio su Canale 5, a partire dalle ore 15:00. Quando riprende Uomini e Donne dopo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Il dating show condotto da Maria De Filippi non andrà in onda neanche domani, lunedì 27 febbraio, per lasciare spazio ai funerali di, che saranno trasmessi in diretta tv proprio su Canale 5, a partire dalle ore 15:00.... TAG24.

