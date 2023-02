Qualificazioni Mondiali di Basket, una favolosa Italia vince con la Spagna (Di domenica 26 febbraio 2023) Caceres – Gran finale per gli Azzurri, che battono a domicilio la Spagna 68-72 tornando a vincere contro gli iberici dopo 8 anni (EuroBasket 2015, 105-98 a Berlino) e in casa loro dopo 18 anni (Giochi del Mediterraneo 2005, 86-74 a El Ejido). Il +4 non basta per ottenere il primo posto nel girone L, vinto proprio dai padroni di casa. Miglior marcatore azzurro Guglielmo Caruso, autore di una prestazione fatta di 19 punti (nuovo career high dopo i 4 in amichevole in Germania nel 2021) e 7 rimbalzi. Esordio da sogno per Davide Casarin, che chiude con 10 punti in 11 minuti la sua prima in Azzurro. Tutti a segno gli altri 10 Azzurri. Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Sono molto orgoglioso di tutti i miei ragazzi. Giocano con il cuore e meritano tutta la soddisfazione possibile. Siamo venuti in Spagna per giocare e ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 febbraio 2023) Caceres – Gran finale per gli Azzurri, che battono a domicilio la68-72 tornando are contro gli iberici dopo 8 anni (Euro2015, 105-98 a Berlino) e in casa loro dopo 18 anni (Giochi del Mediterraneo 2005, 86-74 a El Ejido). Il +4 non basta per ottenere il primo posto nel girone L, vinto proprio dai padroni di casa. Miglior marcatore azzurro Guglielmo Caruso, autore di una prestazione fatta di 19 punti (nuovo career high dopo i 4 in amichevole in Germania nel 2021) e 7 rimbalzi. Esordio da sogno per Davide Casarin, che chiude con 10 punti in 11 minuti la sua prima in Azzurro. Tutti a segno gli altri 10 Azzurri. Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Sono molto orgoglioso di tutti i miei ragazzi. Giocano con il cuore e meritano tutta la soddisfazione possibile. Siamo venuti inper giocare e ...

