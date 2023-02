Qatargate, Panzeri accusa: “Tre deputati eletti grazie ai marocchini” (Di domenica 26 febbraio 2023) Brando Benifei, Andrea Cozzolino e Alessandra Moretti. Sono questi i tre nomi fatti da Antonio Panzeri, tra gli iceberg dello scandalo europeo Qatargate, davanti ai magistrati di Bruxelles. I tre parlamentari piddini, infatti, sarebbero stati eletti al Pe nel 2019 grazie ai voti decisivi della comunità marocchina nei loro rispettivi collegi. L’aspetto decisivo è che fu proprio l’ambasciatore marocchino a Varsavia, Abderrahim Atmoun, a chiedere direttamente a Panzeri di indicare chi “poteva aiutarlo in Italia”. Al che l’ex deputato indicò i tre nomi dei politici del Partito Democratico: “Questi parlamentari – mette a verbale Panzeri – erano rappresentati dai rispettivi assistenti, durante un importante incontro che si è tenuto a Roma con Atmoun e il responsabile dei cittadini ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 febbraio 2023) Brando Benifei, Andrea Cozzolino e Alessandra Moretti. Sono questi i tre nomi fatti da Antonio, tra gli iceberg dello scandalo europeo, davanti ai magistrati di Bruxelles. I tre parlamentari piddini, infatti, sarebbero statial Pe nel 2019ai voti decisivi della comunità marocchina nei loro rispettivi collegi. L’aspetto decisivo è che fu proprio l’ambasciatore marocchino a Varsavia, Abderrahim Atmoun, a chiedere direttamente adi indicare chi “poteva aiutarlo in Italia”. Al che l’ex deputato indicò i tre nomi dei politici del Partito Democratico: “Questi parlamentari – mette a verbale– erano rappresentati dai rispettivi assistenti, durante un importante incontro che si è tenuto a Roma con Atmoun e il responsabile dei cittadini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #QatarGate Antonio #Panzeri chiama in causa l’europarlamentare di Forza Italia Lara #Comi: “Ho visto 60 mila euro… - fattoquotidiano : Qatargate, Panzeri ai pm su Laura Comi: “Ho visto e gettato una sua borsa con 60-70mila euro”. E su Tarabella: “Dov… - ultimora_pol : #Qatargate: #Panzeri fa anche il nome della sindacalista Susanna #Camusso. Il Qatar cercava il favore dei sindacati… - Anna71480688 : RT @fratotolo2: #Qatargate, le rivelazioni di #Panzeri: 'I voti dei marocchini in Italia decisivi per eleggere tre eurodeputati del #Pd”… - 80_82 : RT @EsteriLega: Ieri su Le Soir' 4 pagine sul #Qatargate, con le rivelazioni di Panzeri: 'I voti dei marocchini in Italia decisivi per eleg… -