(Di domenica 26 febbraio 2023) È unadalla portataquella che ha condannato l’azienda tedescaper l’utilizzo della famosa immagine dell‘Uomodi Leonardo Da Vinci su uno dei suoi celebri. A stabilirlo è stata un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Venezia il 17 novembre scorso – ma resa nota solo ora da La Nuova Venezia e Repubblica – in seguito a un ricorso delle Gallerie dell’Accademia di Venezia (dove è custodita l’opera) avanzato nel 2020. Secondo quanto deciso dai giudici, l’azienda tedesca deinon può utilizzare a fini commerciali l’immagine delnemmeno sui propri siti internet, altri strumenti telematici e social. Non solo: deve pagare anche una penale di 1.500 euro a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Puzzle con l’Uomo Vitruviano, Ravensburger condannata con una sentenza storica: ecco perché - puzzle_p : Alla cena con delitto di ieri interpretavo un barman donnaiolo e l’attrice con cui flirtavo ora pensa che fosse anc… - puzzle_p : @MChiacchiaro @salutamincasa @Bluelake76 Parla con Davide, io non c’entro ?? - Kira26998 : @crvosure Unica pecca, appena li tocchi con l'electro li sposti, consiglio di usare Beidou e tenere premuta la sua… - Kira26998 : @crvosure Sono abbastanza facili in realtà una volta che impari il trucco, i puzzle di Inazuma sembrano peggio di c… -

... per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza L'azienda tedesca dei... per i quali sarebbe stata necessaria la sottoscrizione di una concessione,il pagamento da parte dell'...Man mano che il racconto procede, scopriamo altri pezzi dele ci accorgiamo che il Dr. Toby ... E la sua ex migliore amicacui riallaccia i rapporti (interpretata da Lizzy Caplan), che è ...

Puzzle con l’Uomo Vitruviano, Ravensburger condannata con una sentenza storica: ecco perché Il Fatto Quotidiano

La disputa legale per i puzzle con sopra l’Uomo vitruviano Il Post

Hogwarts Legacy: come aprire le porte del puzzle con i simboli degli ... ProGioco

La giunta è un "puzzle" Fdi cede sulla sanità ma punta alle Olimpiadi ilGiornale.it

Amazon Prime Gaming vi regala 7 giochi a marzo, con i Peaky Blinders eSports & Gaming

Hernandez non segna da novembre, Leao da gennaio. Il Milan ha bisogno dei suoi leader per svoltare davvero. E contro l'Atalanta i due hanno bei ricordi ...Il banale, quello che accade ogni giorno, è per lo scrittore francese la tessera di un puzzle di circostanze ideali. Torna in libreria l'opera di questo eccezionale "testimone" ...