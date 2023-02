Putin: “Nato vuole sconfiggerci, non possiamo ignorare capacità nucleari” (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Nelle condizioni attuali, con tutti i principali Paesi Nato che hanno dichiarato che il loro obiettivo principale è infliggerci una sconfitta strategica, così che il nostro popolo possa soffrire come dicono, come possiamo ignorare, in queste condizioni, le capacità nucleari?”. Lo ha detto Vladimir Putin in un’intervista alla televisione di Stato Rossiya, secondo quanto ripota la Tass. Il presidente russo ha ribadito che l’Occidente vuole distruggere la Russia avendo “un solo obiettivo: smembrare l’ex Unione Sovietica e la sua parte principale, la Federazione russa”. Putin ha accusato i Paesi occidentali di essere complici dei “crimini” che sarebbero stati commessi dall’Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Nelle condizioni attuali, con tutti i principali Paesiche hanno dichiarato che il loro obiettivo principale è infliggerci una sconfitta strategica, così che il nostro popolo possa soffrire come dicono, come, in queste condizioni, le?”. Lo ha detto Vladimirin un’intervista alla televisione di Stato Rossiya, secondo quanto ripota la Tass. Il presidente russo ha ribadito che l’Occidentedistruggere la Russia avendo “un solo obiettivo: smembrare l’ex Unione Sovietica e la sua parte principale, la Federazione russa”.ha accusato i Paesi occidentali di essere complici dei “crimini” che sarebbero stati commessi dall’Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera.

