Putin mette all'angolo Prigozhin, ma in Ucraina non può farne a meno (Di domenica 26 febbraio 2023) I media statali russi non possono piu' citare dichiarazioni di Yevgeny Prigozhin, il fondatore della milizia paramilitare Wagner Group «se non si riferiscono ad argomenti neutrali». Quanto emerso ieri è la conferma del fatto che le agenzie di stampa russe RIA Novosti, TASS e Interfax dal gennaio scorso non citavano più le dichiarazioni di Prigozhin. Ma non è tutto perché come scrive Verstka (media indipendente russo): «Secondo un interlocutore vicino al ministero della Difesa, sarebbe stata preparata anche una campagna stampa contro lo "chef del Cremlino", che si è deciso di non avviare ancora». Il capo dei mercenari russi da mesi è diventato il punto di riferimento di coloro che criticano i vertici militari russi sulla conduzione della guerra in Ucraina. Yevgeny Prigozhin negli ultimi mesi ha piu' volte attaccato ...

