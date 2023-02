Putin: l'Occidente vuole smantellare la Russia. Zelensky: ci difenderemo a lungo (Di domenica 26 febbraio 2023) - 'La Russia ha bisogno di preservare la propria sicurezza e stabilità strategica', dice Putin tornando ad accusare la Nato di prendere parte al conflitto tramite le forniture di armi. Mentre per ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 febbraio 2023) - 'Laha bisogno di preservare la propria sicurezza e stabilità strategica', dicetornando ad accusare la Nato di prendere parte al conflitto tramite le forniture di armi. Mentre per ...

