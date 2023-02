Putin: «La Nato voleva disintegrare la Russia, l’Occidente è complice dei crimini di Kiev» (Di domenica 26 febbraio 2023) La Russia non aveva altra scelta nella guerra in Ucraina. Perché la Nato stava cercando di sconfiggerla. Lo ha detto oggi il presidente Vladimir Putin alla tv Russia 1. Nelle frasi riportate da Reuters lo Zar dice che «l’Occidente voleva disintegrare la Russia per controllarla. Ed è stato un «complice indiretto» dei crimini di Kiev». Ieri è emerso che lo Zar ha deciso l’«Operazione Speciale» senza prima informare i membri del suo governo, a partire dal ministro degli Esteri Lavrov. Oggi Putin accusa Kiev di «bombardare aree residenziali della Novorossija e di Donetsk». «l’Occidente ha un obiettivo: smantellare l’ex Urss e la Federazione Russa, cerca ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Lanon aveva altra scelta nella guerra in Ucraina. Perché lastava cercando di sconfiggerla. Lo ha detto oggi il presidente Vladimiralla tv1. Nelle frasi riportate da Reuters lo Zar dice che «laper controllarla. Ed è stato un «indiretto» deidi». Ieri è emerso che lo Zar ha deciso l’«Operazione Speciale» senza prima informare i membri del suo governo, a partire dal ministro degli Esteri Lavrov. Oggiaccusadi «bombardare aree residenziali della Novorossija e di Donetsk». «ha un obiettivo: smantellare l’ex Urss e la Federazione Russa, cerca ...

