Puntata di Amici oggi sospesa, stop a tutti i programmi di Maria De Filippi (Di domenica 26 febbraio 2023) Puntata di Amici oggi sospesa. Cambia ancora la programmazione di Mediaset, dopo la morte di Maurizio Costanzo. Amici di Maria De Filippi oggi, 26 febbraio 2023, non va in onda. Così come ieri sera, sabato 25 febbraio, non è andato in onda C’è Posta per te e così come venerdì è saltato Uomini e Donne. Puntata di Amici ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023)di. Cambia ancora la programmazione di Mediaset, dopo la morte di Maurizio Costanzo.diDe, 26 febbraio 2023, non va in onda. Così come ieri sera, sabato 25 febbraio, non è andato in onda C’è Posta per te e così come venerdì è saltato Uomini e Donne.di... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gea83711448 : @Elis4b Ma la puntata di amici di oggi ci sarà? Visto che è stata registrata mercoledì dovrebbe esserci - DoraMillaci : Buongiorno amici vi aspetto più tardi per una bellissima puntata di RDM UNA VOCE PER UN AIUTO. attorno alle ore 1… - sarancazzimieii : RT @chenesannotutti: no ma io non posso non pensare a maria che ieri ha dovuto registrare la puntata di amici probabilmente portandosi dent… - reputati0nTV : RT @amicii_news: Avete letto le ANTICIPAZIONI della 22/a puntata di Amici? Vi ricordiamo che domani non andrà in onda, vi avviseremo noi qu… - greta_agnello : @Alessan2652747 Però sono, pur sempre, in televisione ed entrambi, soprattutto Edo (che sui meccanismi televisivi è… -