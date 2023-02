Punk e rock | le inspo beauty della Milano Fashion Week sono total black

Leggi su velvetmag

(Di domenica 26 febbraio 2023)hanno conquistato la. Arriva dalla passerella l’ispirazionepiù forte, prontamente ripresa anche via social. Il segreto è il. Avevamo avuto un assaggio in anteprima dall’account Instagram di Chiara Ferragni, ma con l’arrivoogni dubbio è stato rispedito al mittente. La settimanamoda ha invasocon nuove tendenze in passerella e VIP da ogni angolo seduti in prima fila per non perdere nessuno spunto glam. E non stupisce che arrivi proprio dalle passerelle milanesi un’altra ondata di ispirazioneche strizza l’occhio a tre look: ...