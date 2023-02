Pulizia ponte Tibaldi | Vallone FdI | “Grazie all’assessore Rosa”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Ciro, membro del direttivo provinciale Fratelli d’Italia Sannio. Ringrazio, l’assessoreper aver provveduto con molta solerzia alladell’area del, oggetto, purtroppo di degrado,Questo luogo, è frequentato un po’ da tutti, anche da bambini che con le loro mamme passano del tempo, giovani che fanno ginnastica, passanti e camminatori, insomma un luogo tranquillo cui passare qualche oretta in santa pace.Anche io la frequento quanto posso, mi piace passeggiare all’area aperta se non fosse per il tanfo che si sente dagli scarichi fognari al fiume di li poco distante. Resta l’incognita della sistemazione dell’area archeologica di via De Rienzo, si attende da alcuni anni il ...