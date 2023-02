Puglia | maltempo | allerta temporali | oggi per il foggiano e domani per il resto della regione Protezione civile | previsioni meteo

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il dipartimentoha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Il secondo con validitàdalle 8 per dodici ore. Si prevedono anche in questo caso “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte. L'articoloper il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baritoday : Perturbazione in arrivo sulla Puglia: piogge e temporali, scatta l'allerta 'gialla' - ledicoladelsud : Puglia, torna il maltempo con forti venti e mareggiate -

Tra pomeriggio e serain estensione verso ovest con neve fino in pianura o localmente ... deboli piogge possibili soprattutto su, Campania e settori occidentali delle Isole Maggiori. In ...Nonostante il, inè buona l'affluenza nei seggi allestiti per eleggere il prossimo segretario nazionale del Pd. Si sono registrate lunghe file un po' ovunque, in particolare nei capoluoghi, anche se ...

Maltempo in Puglia, tornano le piogge: allerta gialla Borderline24.com

Puglia, maltempo: ancora allerta vento per parte del barese ... Noi Notizie

Maltempo: allerta arancione in Puglia per rischio vento Agenzia ANSA

Maltempo in Puglia, nuova allerta meteo per vento e burrasca Borderline24.com

Gallipoli, il maltempo affossa il Carnevale: cancellata la sfilata quotidianodipuglia.it

Nonostante il maltempo, in Puglia è buona l'affluenza nei seggi allestiti per eleggere il prossimo segretario nazionale del Pd. (ANSA) ...L'intensificarsi del vento potrebbe portare dal pomeriggio alla sospensione di ulteriori collegamenti. Calo delle temperature ...