Pugilato, una medaglia d'argento e tre di bronzo per l'Italia in Bulgaria (Di domenica 26 febbraio 2023) È di una medaglia d'argento e tre medaglie di bronzo il bilancio dei pugili italiani impegnati nella 74esima edizione dello 'Strandja Boxing Tournament', in Bulgaria. A questa competizione hanno preso parte anche alcuni boxeur della Bielorussia, ma come atleti neutrali della confederazione europea, contrariamente a quanto successo in occasione delle 'Golden Belts' a Marrakech, dove era presente la Russia con tanto di inno e bandiera, conquistando per giunta ben 12 medaglie. Per quanto riguarda l'Italia, che per ora non sembra intenzionata a boicottare i prossimi Mondiali come faranno altri 9 paesi (tra cui gli Stati Uniti) a causa della presenza dei russi, l'argento è stato ottenuto, nella categoria 86 kg, dal calabrese Vincenzo Lizzi, il quale non è nemmeno potuto salire sul ring in finale, a causa ...

