Protezione Civile Regione Campania, prorogata l’allerta meteo (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore fino alle 16 di domani, lunedì 27 febbraio, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Proseguiranno le precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni temporaleschi saranno ancora caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. I temporali potranno quindi essere intensi e repentini e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazione delle aree limitrofe anche per effetto di criticità ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadellaha prorogato l’avviso di allertadi colore Giallo attualmente in vigore fino alle 16 di domani, lunedì 27 febbraio, su tutta laad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). Proseguiranno le precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni temporaleschi saranno ancora caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. I temporali potranno quindi essere intensi e repentini e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazione delle aree limitrofe anche per effetto di criticità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le due mazzette, una da 20.000 euro, l'altra da 10.000, attorno alle quali ruota l'accusa di corruzione per atti co… - enpaonlus : Raia, il cane della Protezione Civile ucciso da un'esca avvelenata - La Stampa - Chi sa parli e aiuti a portare in… - DPCgov : Dici protezione civile e c'è chi pensa all’amica volontaria, chi ai vigili del fuoco o alla sorella geologa, alle '… - TV7Benevento : Maltempo. Prorogata allerta gialla in Campania - - dariocurcio5 : L'#AllertaMeteo in vigore sulla #Campania, eccezion fatta per l'Alta Irpinia ed il Sannio, è stata prorogata dalla… -