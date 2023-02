Pronto il nuovo centro di Bergamo, venerdì l’inaugurazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo tre anni di lavori . L’annuncio di Gori: un evento per celebrare la valorizzazione degli spazi piacentiniani. La cerimonia alle 17,45 mentre per la Ztl in piazza Matteotti è tutto Pronto, ma si comincerà senza telecamere e multe. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo tre anni di lavori . L’annuncio di Gori: un evento per celebrare la valorizzazione degli spazi piacentiniani. La cerimonia alle 17,45 mentre per la Ztl in piazza Matteotti è tutto, ma si comincerà senza telecamere e multe.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Questa sera su @RaiTre passeremo una grande serata in compagnia di @morandi_g, reduce dal Festival di Sanremo, pron… - capuanogio : Il vero ‘siluro’ dell’articolo della Gazzetta sul nuovo stadio #Inter non è che anche l’Inter ha un piano B pronto,… - MimmiMusi : RT @TriskellEdiz: ?? Cam gli accarezzò la guancia con le dita. «Non credo che sarò mai pronto.» ?? Sta per arrivare 'Il giardiniere e la su… - carulli_lucia : RT @chetempochefa: Questa sera su @RaiTre passeremo una grande serata in compagnia di @morandi_g, reduce dal Festival di Sanremo, pronto a… - helloimmary_ : RT @chetempochefa: Questa sera su @RaiTre passeremo una grande serata in compagnia di @morandi_g, reduce dal Festival di Sanremo, pronto a… -