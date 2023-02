Programmi TV di stasera, domenica 26 febbraio 2023. Giletti ospita Mentana per il ricordo di Costanzo, Morandi da Fazio (Di domenica 26 febbraio 2023) Massimo Giletti - Non è l'Arena Rai1, ore 21.25: Resta con Me Fiction. 1×01: All’UDIN Alessandro trova nuovi colleghi e una certa diffidenza iniziale. Lavora al loro fianco sull’omicidio di una ragazza, ma l’ossessione per la “banda della lancia termica”, persiste. 1×04: Diego capisce che sta per essere mandato in una casa famiglia e così, scappa. La fuga unisce nuovamente Alessandro e Paola. Questo intento comune potrebbe smussare le tensioni fra i due. Rai2, ore 21.00: N.C.I.S. Los Angeles Serie Tv. 14×08 Brucia la città: Alla Global Service scoppia un incendio doloso. La squadra capisce che il modus operandi è quello di Pèrez, un latitante ricercato dall’F.B.I., ma che l’incendio deve essere opera di qualche emulatore. Rai2, ore 21.50: Blue Bloods Serie Tv. 13×05 I giocattoli rotti: Dei dimostranti, sobillati da un avvocato, accusano Henry di aver creato ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 febbraio 2023) Massimo- Non è l'Arena Rai1, ore 21.25: Resta con Me Fiction. 1×01: All’UDIN Alessandro trova nuovi colleghi e una certa diffidenza iniziale. Lavora al loro fianco sull’omicidio di una ragazza, ma l’ossessione per la “banda della lancia termica”, persiste. 1×04: Diego capisce che sta per essere mandato in una casa famiglia e così, scappa. La fuga unisce nuovamente Alessandro e Paola. Questo intento comune potrebbe smussare le tensioni fra i due. Rai2, ore 21.00: N.C.I.S. Los Angeles Serie Tv. 14×08 Brucia la città: Alla Global Service scoppia un incendio doloso. La squadra capisce che il modus operandi è quello di Pèrez, un latitante ricercato dall’F.B.I., ma che l’incendio deve essere opera di qualche emulatore. Rai2, ore 21.50: Blue Bloods Serie Tv. 13×05 I giocattoli rotti: Dei dimostranti, sobillati da un avvocato, accusano Henry di aver creato ...

