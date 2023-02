Problemi per Balotelli: contestazione dei tifosi del Sion, che bruciano la sua maglia (Di domenica 26 febbraio 2023) Problemi in Svizzera per Mario Balotelli: l’attaccante del Sion sta vivendo alcune settimane molto negative e, in particolare, la sconfitta per 4-0 subita contro il San Gallo ha fatto scattare delle contestazioni da parte dei tifosi proprio contro l’italiano. Come riportato da Blick, i fan hanno addirittura bruciato la maglia dell’attaccante del numero 45. Neppure il ruolo da capitano ha impedito ai tifosi di evitare questa frattura con lui e con il resto della squadra: per molti di loro, Balotelli non si sta impegnando abbastanza. Fino a questo momento della stagione, Super Mario ha segnato solo 5 reti in 12 partite, di cui 3 su rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023)in Svizzera per Mario: l’attaccante delsta vivendo alcune settimane molto negative e, in particolare, la sconfitta per 4-0 subita contro il San Gallo ha fatto scattare delle contestazioni da parte deiproprio contro l’italiano. Come riportato da Blick, i fan hanno addirittura bruciato ladell’attaccante del numero 45. Neppure il ruolo da capitano ha impedito aidi evitare questa frattura con lui e con il resto della squadra: per molti di loro,non si sta impegnando abbastanza. Fino a questo momento della stagione, Super Mario ha segnato solo 5 reti in 12 partite, di cui 3 su rigore. SportFace.

