Probabili formazioni Atalanta-Udinese | venticinquesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 4 marzo per un anticipo che vedrà le due squadre in campo al Gewiss Stadium con l’obiettivo dei tre punti. Due squadre per certi diversi con una filosofia di gioco simile, ma con ambizioni e posizioni di classifica radicalmente diverse. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale lungo l’arco del match. Ma non solo. In settimana potrete seguire i nostri aggiornamenti sulle due squadre e sulle possibili mosse di formazione di Gian Piero Gasperini e Andrea Sottil.– Da valutare Zapata e ...