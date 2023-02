Primavera: una rimonta da 2° posto (Di domenica 26 febbraio 2023) Una rimonta da 2° posto. E’ questo il titolo per la Primavera di Paolo Mandelli che ribalta in 10 contro 11 la gara con la Pro Vercelli a Bomporto, diventa capolista del girone A del 3° campionato di categoria per qualche ora (sino al successo per 5-0 del SudTirol sul Fiorenzuola), poi scala al secondo gradito, quando mancano 4 giornate alla fine della fase regolare. Il Modena, oggi pomeriggio, parte male, va sotto dopo appena 120 secondi con una rete del capocannoniere Matteo Romano (13 gol all’attivo), cade nell’inferiorità numerica per l’espulsione al minuto 34 di Matteo Irione, ma non crolla e ribadisce di avere una produzione offensiva invidiabile. Non a caso, con 41 reti, firmate da 13 calciatori diversi, i gialloblu sono il primo attacco del gruppo: nella ripresa (54° e 79°) pareggiano con Edoardo Tronchetti e sorpassano ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Unada 2°. E’ questo il titolo per ladi Paolo Mandelli che ribalta in 10 contro 11 la gara con la Pro Vercelli a Bomporto, diventa capolista del girone A del 3° campionato di categoria per qualche ora (sino al successo per 5-0 del SudTirol sul Fiorenzuola), poi scala al secondo gradito, quando mancano 4 giornate alla fine della fase regolare. Il Modena, oggi pomeriggio, parte male, va sotto dopo appena 120 secondi con una rete del capocannoniere Matteo Romano (13 gol all’attivo), cade nell’inferiorità numerica per l’espulsione al minuto 34 di Matteo Irione, ma non crolla e ribadisce di avere una produzione offensiva invidiabile. Non a caso, con 41 reti, firmate da 13 calciatori diversi, i gialloblu sono il primo attacco del gruppo: nella ripresa (54° e 79°) pareggiano con Edoardo Tronchetti e sorpassano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????? ???????????????? ???? ?????????????????? Il talentino bianconero ne ha fatta un'altra delle sue! Gol fantastico nella sfida di… - ConteZero76 : @Cerrezio_FC Che la Crimea sia imprendibile è una stronzata. In inverno non si fanno offensive e fra poco in Ucrain… - rosy_primavera : @hidekitojo1234 E' dal dopo guerra che siamo colonia anglo americana, non abbiamo una nostra indipendenza politica, ma soprattutto economica - LucaOfFriends : @ImolaOggi Di primavera c'è n'è una tutti gli anni... - GerberArancio : RT @GuglielminaS: . L’inverno è nella mia testa, ma una eterna primavera è nel mio cuore ./Victor Hugo . Sue Fenlon (Northumberland… -