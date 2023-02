Primarie Pd: sfida Bonaccini-Schlein per la segreteria nazionale. Fossi-Mercanti per la Toscana (Di domenica 26 febbraio 2023) Stefano Bonaccini ed Elly Schlein si sfideranno oggi, 26 febbraio 2023, alle Primarie del Partito Democratico. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 nei 5500 seggi che saranno allestiti in tutta Italia. Circa 20 mila sono i volontari che permetteranno le operazioni di voto. Ai congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio i votanti sono stati 151.530. In Toscana Fossi contro Mercanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 febbraio 2023) Stefanoed Ellysi sfideranno oggi, 26 febbraio 2023, alledel Partito Democratico. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 nei 5500 seggi che saranno allestiti in tutta Italia. Circa 20 mila sono i volontari che permetteranno le operazioni di voto. Ai congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio i votanti sono stati 151.530. IncontroL'articolo proviene da Firenze Post.

Domani le primarie di Pd: sfida all'ultimo voto tra Bonaccini e la Schlein

la vera sfida in realtà non è tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, ma tra tutte e tutti i tesserati al partito

La sfida alle Primarie PD è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Seggi aperti dalle 8 alle 20

La sfida a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein per eleggere il nuovo segretario nazionale

PRIMARIE DEL PD IN CAMPANIA. LA DOPPIA SFIDA DI DE LUCA: TERZO MANDATO E GESTIONE DEL PARTITO