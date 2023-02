Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baritoday : Primarie Pd, seggi aperti anche a Bari: si vota fino alle 20 per scegliere il nuovo segretario del partito… - AldoSciara : Aprono i seggi per le Primarie che eleggeranno il nuovo Segretario del PD. Se ancora non l’avete fatto trovate il v… - barbaradc : Bisogna andare #primarie #voto - TheRealMaxTroni : RT @fratotolo2: #Letta: “Ho chiesto che i seggi per le primarie del #Pd espongano la bandiera arcobaleno e quella dell’Ucraina” Allergici… - andreastoolbox : Primarie Pd, è il giorno della sfida tra Bonaccini e Schlein: seggi aperti dalle 8 alle 20 #Pd, #Primarie #è… -

...(per esempio malati o disabili) e alle persone residenti in zone disagiate distanti dai. Per ... perché i votanti allesono costantemente in calo dal record di 3,5 milioni raggiunto ...Oggi il PD sceglie il suo nuovo segretario o segretaria nazionale attraverso una consultazione elettorale. Si voterà dalle 8 alle 20 nei 5500presenti in tutta Italia. Possono partecipare non solo gli iscritti, ma tutti coloro che sottoscrivano l'albo degli elettori del Pd. Basta presentarsi, con documento e tessera elettorale, nel ...

Primarie Pd, domenica si vota in 5.500 seggi: ecco le istruzioni Il Sole 24 ORE

Bonaccini o Schlein, per le primarie Pd nella Tuscia 300 volontari in 45 seggi: si vota dalle 8 alle 20 ilmessaggero.it

Primarie Pd, seggi aperti fino alle 20: sfida Bonaccini-Schlein per la segreteria TGCOM

Oggi le primarie del Pd. Il voto ai gazebo per per il prossimo segretario RaiNews

Oltre 1.800 volontari sono al lavoro per tenere aperti i 365 seggi per le Primarie diffusi sul tutto il territorio regionale e organizzati in 236 sedi che oggi dalle 8 alle 20 permetteranno ...Oggi è il giorno delle primarie Pd. Si vota per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico con il ballottaggio tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. I 5.550 seggi in tutta Italia resteranno ...