Primarie PD | Schlein vince con il 53% | Bonaccini si ferma al 46%

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ellyda subito in vantaggio fin dai primi dati usciti ad urne dem chiuse su Stefanoledel Partito Democratico. Da prima la sorpresa di essere avanti nelle città che contano: Milano, Bologna, Roma e Torino. Poi arriva la comunicazione del Nazareno: il successore di Enrico Letta è lei con il 53% dei consensi. Il presidente della Regione Emilia Romagna sial 46%. Domenica 26 febbraio si è votato per scegliere il nuovo vertice del Partito Democratico tra Stefanoe Elly. I 5.550 seggi sono rimasti aperti dalle 8 alle 20 in tutta Italia. Una tornata quelle delledem 2023 di prime volte: Il primo segretario donna della storia del PD, il primo capo dell’opposizione donna con un premier donna e ...

All'entusiasmo con cui è stata accolta Ellynel suo comitato a Roma fa da contraltare il ...di 'una partita aperta' e di una lunga attesa per conoscere il nome del vincitore delle. La ...... nella sede del comitato di Elly, nel quartiere romano del Prenestino, per i dati definitivi sull'affluenza e per primi dati relativi al ballottaggio delledel Pd, dopo la chiusura ...

Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.