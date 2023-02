Primarie PD | Schlein in vantaggio su Bonaccini

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ellysarebbe in nettosu Stefanoalledel Partito Democratico. Il dato dei primi spogli dei seggi vede laavanti nelle città che contano: Milano, Bologna, Roma e Torino. Domenica 26 febbraio si è votato per scegliere il nuovo vertice del Partito Democratico tra Stefanoe Elly. I 5.550 seggi sono rimasti aperti dalle 8 alle 20 in tutta Italia. Stefanoed Elly. Foto AnsaSecondo YouTrend, con dati ancora parziali, a livello nazionale, quando sono stati scrutinati 61mila voti,è al 57,3%,al 42,7%. Inoltre: a Milano e provincia,ha il 68,8%,si ferma al ...

Pd, risultati parziali della Provincia di #Roma (1.048 voti).63,2% (657 voti). Bonaccini 36,8% (382 voti)'.'La partita è aperta'. Così fonti dem mentre è in corso lo spoglio delle. Al momento, dai primi risultati parziali, Ellysarebbe avanti a Stefano Bonaccini a Milano e Roma, provincia compresa.

Avellino. Anche ad Avellino è tutto pronto per le primarie del Pd in programma domani 26 febbraio dalle 8 alle 20. Per la provincia irpina sono stati preparati 68… Leggi ...Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.