Primarie Pd, Schlein avanti a Roma, Bologna, Torino e Milano. E in 14 regioni (Di domenica 26 febbraio 2023) Affluenza più alta del previsto: "Si attesta attorno a un milione di votanti. Nardella: "Partita aperta" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 febbraio 2023) Affluenza più alta del previsto: "Si attesta attorno a un milione di votanti. Nardella: "Partita aperta"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - you_trend : ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 vot… - ultimora_pol : Primarie #PD - Programmi a Confronto Ambiente #Bonaccini: No nucleare ma sì alla ricerca - Più energie rinnovabil… - zav_news : ?? ?? #Primarie #PD, fonti del partito confermano il vantaggio per Elly #Schlein di 4 punti a metà spoglio - pietro_busacca : RT @dariodangelo91: ?? Primarie #PD La situazione aggiornata per macroaerea. Fonte YouTrend. #Bonaccini #Schlein -