Primarie Pd | Schlein avanti a Milano e in Lombardia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - you_trend : ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 vot… - ultimora_pol : Primarie #PD - Programmi a Confronto Ambiente #Bonaccini: No nucleare ma sì alla ricerca - Più energie rinnovabil… - andr3w_mnt : RT @scottecs: Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIARE, sempli… - Stefaniaugo77 : RT @you_trend: ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (55.597 voti) Schlein 58,5% (32.470 voti) Bonaccini 41,5% (23.018 voti) ? Son… -

Stando ai primi dati dopo la chiusura dei seggi delledel Pd, infatti, Ellye Stefano Bonaccini - i due candidati alla segreteria - sarebbero testa a testa, con la prima che già ...... nella sede del comitato di Elly, nel quartiere romano del Prenestino, per i dati definitivi sull'affluenza e per primi dati relativi al ballottaggio delledel Pd, dopo la chiusura ...

Primarie Pd, derby Bonaccini-Schlein: tre scenari possibili per i dem e il centrosinistra Il Sole 24 ORE

Primarie Pd, Schlein in testa nelle grandi città: "Partita aperta" Liberoquotidiano.it

Primarie Pd, spoglio in corso. Schlein avanti a Roma, Bologna, Torino e Milano. Bonaccini in testa a Napoli L'HuffPost

Risultati primarie PD, chi vince tra Schlein e Bonaccini: lo spoglio in diretta, testa a testa tra i candidati Fanpage.it

Avellino. Anche ad Avellino è tutto pronto per le primarie del Pd in programma domani 26 febbraio dalle 8 alle 20. Per la provincia irpina sono stati preparati 68… Leggi ...Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.