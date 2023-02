Primarie Pd, Sandro Ruotolo annuncia il suo voto a Schlein ma sulla sua scheda c’è qualcosa che non va (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra le migliaia di persone che oggi partecipano all’ultimo giorno di votazioni per le Primarie del Partito Democratico c’è anche Sandro Ruotolo, giornalista ed ex senatore di Liberi e Uguali. Ruotolo ha pubblicato su Instagram la sua registrazione alle Primarie dove guida la mozione a sostegno di Elly Schlein nella sfida diretta con Stefano Bonaccini. «Ebbene sì, catapultato alle 8 di mattina nella provincia di Salerno come rappresentante della mozione Elly Schlein. Ho già votato e la frase più bella che ho raccolto è che bisogna battere il “partito dei clienti”», ha scritto Ruotolo sui social. Ai suoi follower, però, non sfugge un dettaglio: sulla tessera il suo nome è scritto male, «Alessadro». Un particolare, certo. Ma che potrebbe ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra le migliaia di persone che oggi partecipano all’ultimo giorno di votazioni per ledel Partito Democratico c’è anche, giornalista ed ex senatore di Liberi e Uguali.ha pubblicato su Instagram la sua registrazione alledove guida la mozione a sostegno di Ellynella sfida diretta con Stefano Bonaccini. «Ebbene sì, catapultato alle 8 di mattina nella provincia di Salerno come rappresentante della mozione Elly. Ho già votato e la frase più bella che ho raccolto è che bisogna battere il “partito dei clienti”», ha scrittosui social. Ai suoi follower, però, non sfugge un dettaglio:tessera il suo nome è scritto male, «Alessadro». Un particolare, certo. Ma che potrebbe ...

