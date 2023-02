Primarie Pd | risultati parziali | Schlein avanti a Bonaccini a Milano | Roma | Bologna e Torino Affluenza a oltre un milione

(Di domenica 26 febbraio 2023) È iniziato lo spoglio ai seggi delledel Partito Democratico, che si sono chiusi alle 20. Il ballottaggio per la segreteria dem è fra Stefanoed Elly. In base...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 vot… - Bianca34874951 : RT @Corriere: Primarie Pd, chiusi i seggi: sfida finale per la segreteria del partito. I risultati, in diretta - ThewatcherF : RT @you_trend: ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 voti) ? Son… - correntere : RT @you_trend: ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 voti) ? Son… - sissiisissi2 : RT @you_trend: ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 voti) ? Son… -

Quest'anno, per la prima volta nella storia del Pd, lesono contese. Quindi, bisognerà contare bene i voti di lista e verificare il numero di eletti'. Bonaccini - Schlein, scontro su De Luca.Sfida tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Il segretario uscente Enrico Letta: 'Una grande festa di democrazia e partecipazione, supereremo ampiamente il milione di partecipanti. Parlare di scissioni ...

I risultati delle Primarie del Pd, in diretta | Schlein avanti a Milano, Roma, Torino, Bologna e in Veneto Corriere della Sera

Primarie PD 2023, spoglio e risultati in diretta: testa a testa tra Bonaccini e Schlein, si attende affluenza Fanpage.it

Pd primarie 2023, iniziato lo spoglio: "Superata quota 1 milione". Attesa per i risultati la Repubblica

Primarie Pd, al voto circa 1,2 milioni di elettori: Schlein in vantaggio su Bonaccini nelle città del Centro-Nord Open

Primarie Pd 2023: Schlein avanti su Bonaccini a Roma, Milano e Bologna Adnkronos

Oggi si vota per scegliere il nuovo vertice del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Sul voto incombe l'incognita affluenza. Bonaccini ha votato in mattinata a Campogliano. Schlei ...Seggi aperti sino alle 20 in circa 250 "gazebo" per le primarie per la scelta dei leader nazionale e regionale del Partito democratico. (ANSA) ...