Primarie Pd, risultati parziali: Schlein avanti a Bonaccini a Milano e Roma. Affluenza a oltre un milione (Di domenica 26 febbraio 2023) È iniziato lo spoglio ai seggi delle Primarie del Partito Democratico, che si sono chiusi alle 20. Il ballottaggio per la segreteria dem è fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. In base... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 febbraio 2023) È iniziato lo spoglio ai seggi delledel Partito Democratico, che si sono chiusi alle 20. Il ballottaggio per la segreteria dem è fra Stefanoed Elly. In base...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... smenafra : Sarà una lunga notte. La seguiamo in diretta via @Open_gol #PrimariePD - fakefanto : Prima dei risultati del primarie mi piace comunque ricordare le parole della dandini post elezioni: 'I valori della… - pdcremasco : Primarie PD: i risultati a Crema e nel territorio cremasco - paoloangeloRF : Primarie Pd, chiusi i seggi. Affluenza attesa per le 21. Alle 22 i risultati - tempoweb : #PrimariePd, il dato che scatena il tam tam su Elly #Shlein: 'Facciamo notte' #26febbraio #iltempoquotidiano… -